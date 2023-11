Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag wie schon an den beiden Vortagen deutlich gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zog nach unerwartet schwachen Zahlen vom Arbeitsmarkt um 0,77 Prozent auf 108,31 Punkte an. Die Korrektur der Renditen ging dagegen weiter, für zehnjährige Staatspapiere fiel sie auf 4,55 Prozent. Mit 4,481 Prozent hatte sie im Tagesverlauf das niedrigste Niveau seit Ende September erreicht.

03.11.2023 20:10