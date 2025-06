Am Freitag hatte die Rekordjagd am Aktienmarkt noch die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren geschmälert. Zu Wochenbeginn rückten nun wieder die Spekulationen in den Vordergrund, wonach die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr deutlicher senken könnte. Am Markt werden aktuell drei Zinsschritte als möglich erachtet, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.