US-Staatsanleihen sind am Mittwoch weitgehend stabil in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 107,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug unverändert 4,65 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe des höchsten Stands seit November.