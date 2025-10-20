Hinzu kommen unklare Signale zum Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Es ist zwar für diese Woche in Malaysia eine neue Runde der Handelsgespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng geplant. Präsident Donald Trump wollte jedoch vor diesen Gesprächen wichtige Streitpunkte wie Pekings Exportbeschränkungen für Seltene Erden, den Umgang mit der Droge Fentanyl und Chinas aktuellen Verzicht auf Sojabohnen aus den USA geklärt wissen./la/he