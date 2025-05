Die US-Notenbank dürfte sich nun in ihrer abwartenden Haltung bestätigt fühlen, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die Zölle könnten in den kommenden Monaten den Preisdruck deutlicher erhöhen. Vorerst werden deshalb die Leitzinsen wohl auf konstantem Niveau bleiben. Sollte sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten abkühlen und damit die Teuerungsraten einen dämpfenden Einfluss bekommen, eröffnet sich den US-Währungshütern in den Herbstmonaten weiterer Zinssenkungsspielraum./la/he