Nachdem die Anleihen am Freitag zunächst etwas zugelegt hatten, gaben sie diese Gewinne zuletzt wieder ab. Das Konsumklima der Universität von Michigan hatte sich im August stärker als erwartet verbessert. Zudem sind die Inflationserwartungen der Verbraucher etwas höher als erwartet ausgefallen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen deutlich senken könnte, wurden so erneut gedämpft. Am Donnerstag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Einzelhandelsumsätze und Daten vom Arbeitsmarkt die Kurse deutlich belastet.