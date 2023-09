US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,29 Prozent auf 108,42 Punkte. Zehnjährige Treasuries rentierten mit 4,50 Prozent und damit etwas unterhalb ihres am Vortag markierten 16-Jahres-Hochs.

27.09.2023 14:52