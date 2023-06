An diesem Mittwoch gibt dann die Federal Reserve nach ihrer zweitägigen Sitzung geldpolitische Entscheidungen bekannt. Bankvolkswirte rechnen nach zehn Zinsanhebungen in Folge mit einer geldpolitischen Pause. Seit März 2022 hat die Fed ihre Leitzinsen um insgesamt fünf Prozentpunkte in eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent erhöht.