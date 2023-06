Am Markt wurden die Gewinne von als sicher geltenden Wertpapieren mit der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten erklärt. Hinzu kam Kursauftrieb von den europäischen Rentenmärkten, nachdem neue Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuscht hatten. Das Ifo-Geschäftkslima, Deutschlands wichtigster Frühindikator, fiel im Juni deutlich auf den tiefsten Stand seit gut einem halben Jahr zurück. Bankvolkswirte interpretierten die Entwicklung als schlechtes Omen für die bereits in der Rezession steckende deutsche Wirtschaft.