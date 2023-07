Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag stehen die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. In der Eurozone hatte sich der entsprechende Indikator im Juli stärker als erwartet eingetrübt und so Konjunktursorgen verstärkt. In den USA steht allerdings der Konjunkturindikator des Institut for Supply Management (ISM) stärker im Blick der Märkte.