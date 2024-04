US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 107,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 4,61 Prozent. Am Vortag hatte sie einen fünfmonatigen Höchststand von 4,7 Prozent markiert.