Steigende Arbeitskosten erhöhen den Inflationsdruck. Zuletzt hat sich die Teuerung in den USA als hartnäckig erwiesen. An den Finanzmärkten sind die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed vor diesem Hintergrund gesunken. Bei der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch wird nicht mit einer Lockerung der Geldpolitik gerechnet./jkr/bgf/jha/