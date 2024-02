Der Wochenbeginn am Anleihemarkt dürfte ruhig ausfallen. Entscheidende Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Programm. Im Handelsverlauf veröffentlicht die regionale Zentralbank von New York Zahlen zu den Inflationserwartungen der Verbraucher. Die Umfrage führt an den Märkten selten zu stärkerer Kursbewegung, sie wird aber von Analysten beachtet. Die Inflationserwartungen der Konsumenten sind für die Geldpolitik der US-Notenbank von Bedeutung.