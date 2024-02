US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung in einem impulsarmen Handel. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 109,70 Punkte. In der zehnjährigen Laufzeit lag die Rendite bei 4,31 Prozent.

14.02.2024 15:02