Zum Wochenausklang äussern sich zahlreiche Währungshüter aus den USA. Dass sich an ihrer Haltung Wesentliches ändert, erscheint unwahrscheinlich. Zu entscheidend wurden die Zinssenkungserwartungen wegen der zähen Inflation bis zuletzt zurückgedrängt. Aktuell werden in diesem Jahr am Terminmarkt gerade mal zwei Zinssenkungen erwartet. Eine erste Lockerung dürfte demnach frühestens im Spätsommer erfolgen.