Im Handelsverlauf werden keine weiteren Konjunkturdaten erwartet. Allerdings steht ein öffentlicher Auftritt des regionalen Fed-Chefs von New York, John Williams, auf dem Programm. Die Zentralbank von New York gilt als einflussreich, weil sie in engem Kontakt zu den grossen Wall-Street-Banken steht und einen Grossteil der geldpolitischen Abwicklung für die Federal Reserve übernimmt.