In der Strasse von Hormus gab es Angriffe auf Tanker. Steigende Ölpreise treiben die Inflationserwartungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen anheben könnte, wird so grösser. Zuletzt hatte sich die Lage deutlich entspannt. Auch der am vergangenen Donnerstag veröffentlichte und enttäuschend ausgefallene Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni hatte die Zinserhöhungserwartungen gedämpft. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass weiterhin Vorsicht geboten ist./jsl/he