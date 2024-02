Am Dienstag ist am Markt von einem generell eher impulsarmen Handel die Rede. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am Abend stehen allerdings noch Reden von US-Notenbanken auf dem Programm, die für mehr Kursbewegung am US-Rentenmarkt sorgen könnten./jkr/jsl/jha/