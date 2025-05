Bereits in den vergangenen Monaten waren die US-Renditen gestiegen, was nach Einschätzung des Anleiheexperten Benoit Anne von MFS Investment Management auf die erhöhte Unsicherheit aufgrund der Zollpolitik und des damit verbundenen Vertrauensverlustes zurückzuführen ist. «Kurzfristig kann die Herabstufung bewirken, dass internationale Anleger weniger Interesse an US-Anlagen haben», sagte der Experte.