Zu Beginn des Jahres hatte sich die Inflation in der grössten Volkswirtschaft zwar abgeschwächt, aber nicht so stark, wie am Markt erwartet worden war. Die Teuerungsrate sank im Januar auf 3,1 von 3,4 Prozent im Monat zuvor. Analysten hatten aber im Schnitt einen stärkeren Rückgang auf 2,9 Prozent erwartet.