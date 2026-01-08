US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb bei den Festverzinslichen. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als erwartet. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember erwartet, der an den Finanzmärkten besonders im Fokus steht.