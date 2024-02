Die Zinserwartungen an die US-Zentralbank Federal Reserve werden weiter zurückgenommen. Zu Wochenbeginn betrugen die für dieses Jahr erwarteten Zinssenkungen - abgeleitet aus Terminkontrakten am Anleihemarkt - deutlich weniger als einen Prozentpunkt. Vor nicht allzu langer Zeit waren es fast 1,5 Punkte gewesen. Die stabile Binnenkonjunktur und die zähe Inflation lassen Analysten und Anleger zunehmend an einer raschen und kräftigen geldpolitischen Wende zweifeln./la/he