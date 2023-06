Die Fed hatte am Mittwoch ihre Leitzinsen erwartungsgemäss nicht verändert. Allerdings signalisierte sie zur Überraschung vieler Experten weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr. Tags darauf hob die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet ihre Leitzinsen zum achten Mal in Folge an und stellte zumindest eine weitere Erhöhung auf der nächsten Sitzung Ende Juli in Aussicht./bgf/gl/ngu