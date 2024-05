Daten zur Entwicklung der Arbeitskosten sorgten für Renditeauftrieb und zudem legten auch die Hauspreise unerwartet stark zu. Der Inflationsdruck steigt. Zuletzt hat sich die Teuerung in den USA als hartnäckig erwiesen. An den Finanzmärkten sind die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank vor diesem Hintergrund gesunken. Bei der Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch wird nicht mit einer Lockerung der Geldpolitik gerechnet.