Überraschend positiv ausgefallene Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten hätten die Hoffnungen auf bald erfolgende Zinssenkungen gedämpft, hiess es am Markt. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Februar unerwartet deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM war von 47,8 Punkten im Vormonat auf 50,3 Punkte gestiegen und liegt damit erstmals seit September 2022 wieder über der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine expandierende Industrie hinweist./he