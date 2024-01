Der Markt beruhigte sich damit am Montag, nachdem er am Freitag noch eine Berg- und Talfahrt hingelegt hatte. Ein robuster Arbeitsmarktbericht und ein schwacher ISM-Index für den Dienstleistungssektor hatten für Kursausschläge gesorgt. Unter dem Strich hatten die Kurse am Ende des Tages nachgegeben./jsl/la/mis