Der frühe Handel verlief ohne grössere Impulse. Am Mittwoch werden keine wichtigen Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Das Interesse an den Finanzmärkten richtet sich bereits verstärkt auf Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia . Diese werden nach US-Aktienbörsenschluss erwartet und stehen derzeit stark im Fokus der Märkte und könnten generell für grössere Kursbewegungen sorgen.