Am US-Rentenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung von wichtigen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, die von US-Behörden ermittelt werden. Im Verlauf der Woche werden wieder Kennzahlen erwartet, nachdem der teilweise Stillstand der Verwaltung in den USA in der vergangenen Woche beendet worden war. Dabei haben die Investoren vor allem Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen.