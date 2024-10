Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt keine klaren Impulse. Einerseits hatte die Wirtschaft in den Sommermonaten etwas an Tempo eingebüsst. Andererseits wurden im Oktober in der Privatwirtschaft deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Ein robuster Arbeitsmarkt spricht eher gegen deutliche Zinssenkungen. Am Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht, der weitere Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank zulassen dürfte./la/he