Die Renditen für US-Staatspapiere haben den Anstieg seit Beginn des Jahres damit vorerst nicht fortgesetzt. In den ersten Handelstagen des Jahres hatten eine hartnäckig hohe Inflation und in der vergangenen Woche auch unerwartet starke US-Arbeitsmarktdaten die Spekulation auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank gedämpft, was den Renditen Auftrieb verlieh.