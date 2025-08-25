Am Montag nun kam es zu einer Gegenbewegung. Neue Daten vom Immobilienmarkt lieferten kaum neue Impulse. So überraschte zwar die absolute, aufs Jahr hochgerechnete Zahl der US-Neubauverkäufe für den Monat Juli positiv. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat Juni deutlich nach oben revidiert. Damit kam es im Juli im Monatsvergleich überraschend zu einem Rückgang der Neubauverkäufe./la