Zinsauftrieb kommt von der Geldpolitik. Zwar nähern sich viele grosse Zentralbanken dem Zinsgipfel, von dem aus zunächst keine weiteren Anhebungen vorgenommen werden dürften. Allerdings sind bis dorthin noch Anhebungen denkbar. Beispielsweise schliessen die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England weitere Zinsschritte nicht aus. Das treibt die Renditen an den Anleihemärkten an.