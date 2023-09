US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,11 Prozent auf 109,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen betrug 4,34 Prozent. Sie lag damit knapp unterhalb des am Vortag markierten Höchststands seit dem Jahr 2007 von 4,37 Prozent.

20.09.2023 15:03