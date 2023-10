Der aktuelle Anstieg der Renditen ist um so beachtlicher, als jüngste Signale aus der US-Notenbank Fed eigentlich auf vorerst stabile Leitzinsen hindeuten. Viele Notenbanker haben sich in den vergangenen Tagen in diese Richtung geäussert. Allerdings treten mit den wieder steigenden Rohölpreisen neue Inflationsrisiken hinzu. «Mit den erhöhten Ölpreisen und den zuletzt noch soliden Konjunkturzahlen sind auch die Inflationserwartungen gestiegen», heisst es in einem Kommentar von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).