Konjunkturdaten bewegten vor diesem Hintergrund kaum. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel im April auf ein Rekordtief. Der Iran-Krieg scheine die Stimmung der Verbraucher vor allem durch Preisschocks bei Benzin und möglicherweise auch bei anderen Gütern zu beeinflussen, kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten./la/he