Der US-Arbeitsmarktbericht ist im März uneinheitlich und immer noch sehr robust ausgefallen. So ist die Beschäftigtenzahl stärker als erwartet gestiegen, während gleichzeitig die Arbeitslosenquote etwas anzog, wie aus Zahlen des Arbeitsministeriums vom Freitag hervorgeht. Das zuletzt angekündigte heftige Zollpaket von US-Präsident Donald Trump spiegelte sich in den Daten noch nicht wider. Angesichts der jüngsten Zuspitzung im Zollkonflikt spielten die Daten an den Finanzmärkten kaum eine Rolle.