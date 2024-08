«Der sich abschwächende Arbeitsplatzaufbau dürfte die Fed in ihren Absichten einer Zinssenkung bestärken», lautet die Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Die Fed achte zudem auf den Anstieg der Arbeitslosenquote. «Die Währungshüter in Washington möchten eine stärkere Abkühlung am Arbeitsmarkt verhindern», sagte Gitzel.