Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Sie wird ihre nächste Zinsentscheidung auf der Sitzung am 9. und 10. Dezember treffen müssen, ohne auf die vollständigen Arbeitsmarktdaten für Oktober zurückgreifen zu können. Der monatliche Bericht gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft und ist eine entscheidende Grundlage für die Geldpolitik der Fed.