Der US-Arbeitsmarkt hat im September überraschend deutlich zugelegt. Es kamen 119'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Donnerstag mit Spannung erwarteten Bericht der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs von 50'000 Stellen erwartet.
Hingegen wurde die Zahl der im August geschaffenen Arbeitsplätze revidiert. Statt einem ursprünglich gemeldeten Plus von 22'000 Jobs gingen 4000 Stellen verloren. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg im September auf 4,4 von 4,3 Prozent.
Wegen des langen Stillstands der Bundesbehörden infolge des Haushaltsstreits konnten die Daten zuletzt nicht veröffentlicht werden. Die Statistikbehörde des US-Arbeitsministeriums hatte am Mittwoch angekündigt, die Zahl der neu geschaffenen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft für Oktober soll nun zusammen mit dem November-Bericht am 16. Dezember veröffentlicht werden.
Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Sie wird ihre nächste Zinsentscheidung auf der Sitzung am 9. und 10. Dezember treffen müssen, ohne auf die vollständigen Arbeitsmarktdaten für Oktober zurückgreifen zu können. Der monatliche Bericht gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft und ist eine entscheidende Grundlage für die Geldpolitik der Fed.
