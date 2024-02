An den Märkten hatten bereits die Worte Powells für Ernüchterung gesorgt. Die Marktreaktionen auf den Jobbericht waren jedoch um einiges stärker: Der US-Dollar legte gegenüber vielen Währungen kräftig zu, der Euro gab im Gegenzug fast einen Cent nach. Die Kapitalmarktzinsen stiegen deutlich an - ein Zeichen, dass an den Märkten rasche Zinssenkungen eher nicht mehr erwartet werden. Der Goldpreis geriet wegen des stärkeren Dollar und der steigenden Marktzinsen unter Druck. Die Börsen reagierten negativ./bgf/jsl/jha/