Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juli uneinheitlich entwickelt. Er bleibt zwar insgesamt robust, zeigt aber Anzeichen einer Abschwächung, wie aus den am Freitag in Washington veröffentlichten Daten des Arbeitsministeriums hervorgeht. So ist die Beschäftigtenzahl weniger als erwartet gestiegen, während die Arbeitslosenquote zurückgegangen ist. Das Lohnwachstum bleibt solide.

04.08.2023 15:44