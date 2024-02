In der vorigen Woche stellten nur 201'000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 218.000 gerechnet, nach revidiert 213.000 in der vorangegangenen Woche. Der weniger stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt fiel auf 215.250. Kritisch wird es gängigen volkswirtschaftlichen Modellen zufolge erst ab einer Zahl von 270'000 Erstanträgen, die eine negative Trendwende am Arbeitsmarkt einläuten.