Die US-Luftfahrtaufsicht FAA lässt rund 470 Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max auf Risse rund um Türen prüfen. Ein Boeing-Sprecher sagte dem «Wall Street Journal», das Problem sei in den vergangenen Jahren beim Vorläufer 737 Next Generation aufgetreten. Bei der Max-Flotte seien die Risse zwar bisher nicht beobachtet worden - aber da Konstruktion und Produktionsverfahren bei ihnen in diesem Bereich ähnlich seien, habe man die Inspektionen auf sie ausgeweitet.