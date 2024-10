Die NTSB untersucht derzeit einen Fall vom Februar, als sich die Rudersteuerung einer 737 MAX 8 der US-Fluggesellschaft United Airlines bei der Landung nicht mehr bewegen liess. Das Flugzeug kam sicher am Boden an, Menschen kamen nicht zu Schaden. Am Donnerstag hatte die Behörde erklärt, dass in den USA keine Flugzeuge mit der fraglichen Rudersteuerung mehr im Einsatz seien. Boeing hatte diese Steuerung bei einigen Maschinen des Typs 737 MAX und bei einigen älteren Flugzeugen vom Typ 737 NG eingebaut. Die NTSB und die FAA äusserten sich nicht dazu, welche Fluggesellschaften betroffen sein könnten.