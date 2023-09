Die US-Wettbewerbsbehörde FTC will den Weg für Amgens milliardenschwere Übernahme des irischen Arzneimittelherstellers Horizon Therapeutics unter Auflagen freimachen. Das fusionierte Unternehmen dürfe bestimmte Medikamente nicht zusammenlegen, teilte die Federal Trade Commission am Freitag in Washington mit. Mit der Einigung entgeht der US-Biotechnologiekonzern Amgen einer Anhörung zur einstweiligen Verfügung, die für Mitte September angesetzt war. Die Amgen-Aktie legte im frühen Handel um ein Prozent zu.

01.09.2023 15:38