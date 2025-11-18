Der Auftragseingang der US-Industrie ist im August wie erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet. Im Juli waren die Aufträge noch um 1,3 Prozent gesunken.