«Dabei muss jedoch allen klar sein, dass nach all der Hinhaltetaktik Irans die Möglichkeiten und die Chancen, noch zu einer diplomatischen Lösung vor der Auslösung der Sanktionen zu kommen, ausserordentlich gering sind», sagte Wadephul. «Seit Jahren missachtet Iran seine Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearvereinbarung», fügte er hinzu. «Wir haben daraus die notwendigen Konsequenzen gezogen und den sogenannten Snapback-Mechanismus ausgelöst, mit dem die internationalen Sanktionen gegen Iran zum Ende dieser Woche wieder eingesetzt werden.»