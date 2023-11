US-Aussenminister Antony Blinken will noch in dieser Woche erneut Israel besuchen. Der Sprecher des US-Aussenministeriums, Matthew Miller, kündigte am Mittwoch in Washington an, Blinken werde am Freitag nach Israel und Jordanien reisen. Er werde unter anderem mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und anderen Vertretern der israelischen Regierung zusammenkommen, um sich über deren militärische Pläne und Ziele zu informieren.

01.11.2023 19:44