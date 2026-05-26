Eriwan, das traditionell gute Beziehungen zu Moskau und Teheran unterhält, hat sich unter Regierungschef Nikol Paschinjan verstärkt dem Westen zugewandt. Gerade das Verhältnis zu Russland ist stark abgekühlt. Moskau hat kurz vor der Parlamentswahl in Armenien am 7. Juni Einfuhrbeschränkungen gegen eine Reihe von Produkten aus dem Land verhängt. Die USA wiederum sind seit Monaten im Krieg gegen den Iran und setzen daher auf mehr Einfluss bei dessen Nachbarländern./bal/DP/men