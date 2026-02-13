Mit grosser Spannung wird an diesem Samstag (09.00 Uhr) der Auftritt von US-Aussenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) erwartet. Die grosse Frage ist: Wird er an die Rede von JD Vance aus dem Vorjahr anknüpfen oder nach der Grönland-Krise doch ein Stück auf die Verbündeten zugehen. Die Europäer erhoffen sich ein Bekenntnis zur Nato und möglichst auch eine klare Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in Europa.