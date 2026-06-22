Die Reise ist der erste Besuch eines US-Kabinettsmitglieds in der Region seit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Washington und Teheran vergangene Woche. Das Abkommen sieht nach Angaben der US-Regierung unter anderem vor, dass der Iran die freie Durchfahrt durch die Strasse von Hormus gewährleistet und Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lässt.